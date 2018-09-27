Futbol dünyasının kilolu futbolcuları - Galeri - Fotomaç
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Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
Yeşil sahalara yetenekleri kadar kiloları ile de damga vurmuş oyuncuları sizin için derledik.
27 Eylül 2018 Perşembe, 12:18:24
Güncelleme: 12:22:16
Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
MARK BOSNICH | Avustralya'nın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden olan Bosnich de kariyerinin son dönemlerinde fazla kilolarıyla dikkat çekmişti.
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Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
GENERO ZEEFUIK | Hollanda'nın U18, U17 ve U15 milli takımlarında da forma giyen Genero Zeefuik, fazla kilolarıyla hep gündemde kalmıştı. Son olarak Balıkesirspor'da görülmüştü...
Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
WAYNE SHAW | Arsenal ile oynadıkları maçla adını tüm dünyaya duyuran Wayne Shaw, yedek kulübesinde hamburger yediği için Sutton United'dan kovuldu ve 45 yaşında futbolu bıraktı.
Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
GABOR KIRALY | Efsane Macar kaleci, fazla kilolarına rağmen daima başarılı performansı ve unutulmaz eşofmanıyla hatırlanacak.
Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
FABIO SIMPLICIO | Simplicio kilolarına rağmen Roma formasıyla gösterdiği performanstan ötürü alkış toplamıştı.