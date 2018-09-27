Futbol dünyasının kilolu futbolcuları

Yeşil sahalara yetenekleri kadar kiloları ile de damga vurmuş oyuncuları sizin için derledik.

27 Eylül 2018 Perşembe, 12:18:24 Güncelleme: 12:22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





