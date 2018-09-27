Futbol dünyasının kilolu futbolcuları - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları

    Yeşil sahalara yetenekleri kadar kiloları ile de damga vurmuş oyuncuları sizin için derledik.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 12:18:24 Güncelleme: 12:22:16
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
    • 1
    • 25
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları


    MARK BOSNICH | Avustralya'nın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden olan Bosnich de kariyerinin son dönemlerinde fazla kilolarıyla dikkat çekmişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
    • 2
    • 25
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları


    GENERO ZEEFUIK | Hollanda'nın U18, U17 ve U15 milli takımlarında da forma giyen Genero Zeefuik, fazla kilolarıyla hep gündemde kalmıştı. Son olarak Balıkesirspor'da görülmüştü...

    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
    • 3
    • 25
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları


    WAYNE SHAW | Arsenal ile oynadıkları maçla adını tüm dünyaya duyuran Wayne Shaw, yedek kulübesinde hamburger yediği için Sutton United'dan kovuldu ve 45 yaşında futbolu bıraktı.

    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
    • 4
    • 25
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları


    GABOR KIRALY | Efsane Macar kaleci, fazla kilolarına rağmen daima başarılı performansı ve unutulmaz eşofmanıyla hatırlanacak.

    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları
    • 5
    • 25
    Futbol dünyasının kilolu futbolcuları


    FABIO SIMPLICIO | Simplicio kilolarına rağmen Roma formasıyla gösterdiği performanstan ötürü alkış toplamıştı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN