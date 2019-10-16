Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı! 

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 19'a yükselten ay-yıldızlı ekibimiz, liderliğini sürdürdü. Takım olarak iyi bir performans sergileyen millilerle, bir isim daha çok ön plana çıktı: Merih Demiral.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:49 Güncelleme: 16.10.2019 12:57
Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Sezon başında İtalyan devi Juventus'a transfer olan genç stoper, 8 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımın defansına adeta duvar ördü.

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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Mert ve Çağlar'la birlikte Griezmann, Ben Yedder ve Coman gibi etkili futbolcuları durdurmayı başaran 21 yaşındaki defans oyuncusu, Fransızların gündeminde ayrıca yer aldı.

Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Maçı değerlendiren France Football, sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi.

Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Fransızlar Merih için ise ayrı bir parantez açtı ve genç savunmacı için değerlendirmelerde bulunup bir de lakap taktı. İşte o değerlendirmelerden öne çıkanlar;

Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

"Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor."

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