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Fransa'da maç öncesi 'milli' korku ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması! Griezmann...
Fransa ve Türkiye'de gözler bu akşam oynanacak dev maçta... Grup birinciliği yolunda büyük önem taşıyan mücadele öncesi Fransa kanadında hareketli saatler yaşanıyor... İşte Fransa'nın Türkiye ve milli maç sözleri ile gündemi sallayan o açıklamalar...
14 Ekim 2019 Pazartesi 09:15
Güncelleme: 14.10.2019 09:32
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Stade de France'ta oynayacak mücadele öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ilk olarak TFF ile yapılan görüşmeyi ve taleplerini duyurmuştu.
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Noel Le Graet şunları söylemişti: "Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Tüm maç boyunca ıslıklandık. Milli marşımız da aynı şekilde."
"Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."
Noel Le Graeti Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soruya da cevap vermiş ve "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." ifadelerini kullanmıştı.
'TÜRK' TARAFTAR ŞAŞKINLIĞI
Öte yandan Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan ClementLenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine konuştu.