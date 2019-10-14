Noel Le Graeti Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soruya da cevap vermiş ve "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." ifadelerini kullanmıştı.