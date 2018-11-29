FIFA yeni sıralamayı açıkladı! İşte Türkiyenin sıralamadaki yeri... - Galeri - Fotomaç
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FIFA yeni sıralamayı açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
FIFA, dünya klasmanındaki sıralamayı son maçlardan sonra güncelledi. Son milli arada iyi bir performans gösteremedik ve bu da sıralamaya yansıdı. İşte Milli Takım'ın yeni sıralaması...
29 Kasım 2018 Perşembe, 15:27:51
Güncelleme: 16:49:39
FIFA yeni sıralamayı açıkladı!
FIFA, dünya klasmanındaki sıralamayı son maçlardan sonra güncelledi. Son milli arada iyi bir performans gösteremedik ve bu da sıralamaya yansıdı. İşte Milli Takım'ın yeni sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR
FIFA yeni sıralamayı açıkladı!
FIFA yeni sıralamayı açıkladı!
FIFA yeni sıralamayı açıkladı!
FIFA yeni sıralamayı açıkladı!