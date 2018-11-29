FIFA yeni sıralamayı açıkladı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

FIFA, dünya klasmanındaki sıralamayı son maçlardan sonra güncelledi. Son milli arada iyi bir performans gösteremedik ve bu da sıralamaya yansıdı. İşte Milli Takım'ın yeni sıralaması...

29 Kasım 2018 Perşembe, 15:27:51 Güncelleme: 16:49:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





