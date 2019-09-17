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FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...
EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de 17.000'in üzerinde oyuncu arasından 49 tanesi prestijli 5 yıldız beceri reytine layık görüldü. Türkiye Süper Ligi'nde top koşturan 2 yıldız da bu listeye dahil edildi.
17 Eylül 2019 Salı 23:10
Güncelleme: 17.09.2019 23:10
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