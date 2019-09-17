FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de 17.000'in üzerinde oyuncu arasından 49 tanesi prestijli 5 yıldız beceri reytine layık görüldü. Türkiye Süper Ligi'nde top koşturan 2 yıldız da bu listeye dahil edildi.
17 Eylül 2019 Salı 23:10 Güncelleme: 17.09.2019 23:10
FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

Yasin Ben El-Mhanni - Scunthorpe United | 58 GEN

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FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

Ilsinho - Philadelphia Union | 68 GEN

FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

Gary Mackay-Steven - New York City FC | 69 GEN

FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

Driss Fettouhi - Al Hazem | 70 GEN

FIFA 20'de 5 yıldız beceri reytingine sahip oyuncular! Türkiye'den 2 isim...

Chanathip Songkrasin - Hokkaido Consadole Sapporo | 71 GEN

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