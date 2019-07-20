Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'da forma giyen Halil İbrahim Pekşen kulüp başkanının koruması tarafından darp edildiği iddiasında bulundu. Genç futbolcu ayrıca Başkan İsmail Öztürk'ün koruması tarafından, zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiği söyledi. İşte detaylar...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

Fethiyesporlu oyuncu Halil İbrahim Pekşen, kulüp başkanı İsmail Özktürk'ün koruması tarafından darp edildiğini iddia etti.

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Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

Genç futbolcu ayrıca zorla imza attırılarak alacaklarından feragat ettirildiğini söyledi.

Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

Halil İbrahim'in sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ekimozlar dikkat çekti.

Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

Olayla ilgili hukuki süreci başlatan genç futbolcu ilk kez açıklamalarda bulundu.

Fethiyespor'da şok gelişme! Futbolcuya darp...

Radyospor'a konuk olan Halil İbrahim Pekşen şu ifadeleri kullandı:

"Fethiyespor'da geçen sezon ne yazık ki küme düştük. Kulübümle bu sezon sözleşmem devam ediyor, geçen yıldan da alacağım var.

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