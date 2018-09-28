Dünyanın en pahalı stadyumları! - Galeri - Fotomaç
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Dünyanın en pahalı stadyumları!
Dünyanın en pahalı futbol stadyumlarını sizin için derledik.
28 Eylül 2018 Cuma, 14:43:21
Güncelleme: 14:57:33
Dünyanın en pahalı stadyumları!
15. WANDA METROPOLITANO
Kapasite: 67.000
Açılış Yılı: 2017
Kulüp: Atletico Madrid
Maliyet: 310 milyon Euro
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en pahalı stadyumları!
14. ESTADIO LUZHNIKI
Kapasite: 80.000
Açılış Yılı: 2017
Kulüp: Rusya Milli Takımı
Maliyet: 338 milyon Euro
Dünyanın en pahalı stadyumları!
13. STADIO DALLA ROMA
Kapasite: 52.000
Açılış Yılı: Belirsiz
Kulüp: AS Roma
Maliyet: 340 milyon Euro
Dünyanın en pahalı stadyumları!
12. ALLIANZ ARENA
Kapasite: 75.000
Açılış Yılı: 2005
Kulüp: Bayern Münih
Maliyet: 346 milyon Euro
Dünyanın en pahalı stadyumları!
11. SPARTAK STADIUM
Kapasite: 45.000
Açılış Yılı: 2014
Kulüp: Spartak Moskova
Maliyet: 364 milyon Euro