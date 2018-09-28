Dünyanın en pahalı stadyumları! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    Dünyanın en pahalı futbol stadyumlarını sizin için derledik.
    28 Eylül 2018 Cuma, 14:43:21 Güncelleme: 14:57:33
    Dünyanın en pahalı stadyumları!
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    15. WANDA METROPOLITANO

    Kapasite: 67.000
    Açılış Yılı: 2017
    Kulüp: Atletico Madrid
    Maliyet: 310 milyon Euro

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    Dünyanın en pahalı stadyumları!
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    14. ESTADIO LUZHNIKI

    Kapasite: 80.000
    Açılış Yılı: 2017
    Kulüp: Rusya Milli Takımı
    Maliyet: 338 milyon Euro

    Dünyanın en pahalı stadyumları!
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    13. STADIO DALLA ROMA

    Kapasite: 52.000
    Açılış Yılı: Belirsiz
    Kulüp: AS Roma
    Maliyet: 340 milyon Euro

    Dünyanın en pahalı stadyumları!
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    12. ALLIANZ ARENA

    Kapasite: 75.000
    Açılış Yılı: 2005
    Kulüp: Bayern Münih
    Maliyet: 346 milyon Euro

    Dünyanın en pahalı stadyumları!
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    Dünyanın en pahalı stadyumları!

    11. SPARTAK STADIUM

    Kapasite: 45.000
    Açılış Yılı: 2014
    Kulüp: Spartak Moskova
    Maliyet: 364 milyon Euro

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