Dünyaca ünlü sporcular ve teknik direktörler asker oldu
Sosyal medyada pupazzaro kullanıcı adıyla yer alan bir sanatçı, dünyaca ünlü sporcu ve teknik direktörleri bambaşka bir tarzda resmederek onları asker gibi kağıda döktü. İşte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mesut Özil, Wesley Sneijder, Arda Turan, Cengiz Ünder ve Salih Uçan gibi pek çok ismin bulunduğu o resimler...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.