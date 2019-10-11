Çotanak Stadı'nda sona doğru

Giresun'da yapımı süren 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltuk montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Giresun Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı komplekste inşaat çalışmaları devam ediyor.
11 Ekim 2019 Cuma 16:54
Güncelleme: 11.10.2019 16:59
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Tribünlerde 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20.380'i seyirci olmak üzere toplam 22.028 koltuk yer alıyor.
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Yeşil ve beyaz olmak üzere iki çeşit hazırlanan standart koltukların montaj işlemleri tamamlandı.
Protokol, VIP, loca, engelli seyirci ve basın tribünü koltuklarının montajı ise planlandığı şekilde sürüyor.
Öte yandan, 200'ün üzerinde işçinin çalıştığı spor kompleksinde otopark ve çevre düzenlenmesi işlemleri ise devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'a ulaşan stadın saha bölümünde de altyapı çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Tesiste stadyum ve havuz inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.