Çotanak Stadı'nda sona doğru - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Çotanak Stadı'nda sona doğru

Çotanak Stadı'nda sona doğru

Giresun'da yapımı süren 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltuk montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Giresun Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı komplekste inşaat çalışmaları devam ediyor.
11 Ekim 2019 Cuma 16:54 Güncelleme: 11.10.2019 16:59
Çotanak Stadı'nda sona doğru

Tribünlerde 84'ü protokol, 1413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20.380'i seyirci olmak üzere toplam 22.028 koltuk yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çotanak Stadı'nda sona doğru

Yeşil ve beyaz olmak üzere iki çeşit hazırlanan standart koltukların montaj işlemleri tamamlandı.

Çotanak Stadı'nda sona doğru

Protokol, VIP, loca, engelli seyirci ve basın tribünü koltuklarının montajı ise planlandığı şekilde sürüyor.

Çotanak Stadı'nda sona doğru

Öte yandan, 200'ün üzerinde işçinin çalıştığı spor kompleksinde otopark ve çevre düzenlenmesi işlemleri ise devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90'a ulaşan stadın saha bölümünde de altyapı çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Çotanak Stadı'nda sona doğru

Tesiste stadyum ve havuz inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çotanak Stadı'nda sona doğru
Çotanak Stadı'nda sona doğru
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN