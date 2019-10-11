Çotanak Stadı'nda sona doğru

Giresun'da yapımı süren 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı'nın koltuk montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Giresun Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı komplekste inşaat çalışmaları devam ediyor.

11 Ekim 2019 Cuma 16:54 Güncelleme: 11.10.2019 16:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





