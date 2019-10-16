Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

A Milli Takımımızın asker selamı vermesi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor ve haberler peş peşe geliyor... Fransa maçının ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte Avrupa'daki son hazımsızlık haberi ve o kararın detayları...

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:52 Güncelleme: 16.10.2019 17:09
Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

Futbolcularımızın verdiği asker selamının yankıları devam ediyor...

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Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

Son olarak Belçika Futbol Federasyonu, asker selamı vermelerinden ötürü çoğunluğu 9 yaşındaki çocuklardan oluşan alt yapı takımı Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne soruşturma açtı.

Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren çocukları bile hazmedemeyen Belçikalıların bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.

Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

Almanya'da da asker selamımız tartışmalara yol açtı.

Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

Türk takımlarının yaptığı asker selamına soruşturma açtığını açıklayan Hessen Futbol Federasyonu (HFV), Türkspor Offenbach, Türkgücü Frankfurt, Türkspor Wiesbaden ve Vatanspor Bad Hamburg takımları hakkında soruşturma başlattı.

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