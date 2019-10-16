Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması

A Milli Takımımızın asker selamı vermesi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor ve haberler peş peşe geliyor... Fransa maçının ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte Avrupa'daki son hazımsızlık haberi ve o kararın detayları...