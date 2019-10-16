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Çocukları bile hazmedemediler! O takıma son dakika soruşturması
A Milli Takımımızın asker selamı vermesi, Avrupa'nın gündeminden düşmüyor ve haberler peş peşe geliyor... Fransa maçının ardından Avrupa'nın çeşitli yerlerinden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte Avrupa'daki son hazımsızlık haberi ve o kararın detayları...
16 Ekim 2019 Çarşamba 16:52
Güncelleme: 16.10.2019 17:09
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Futbolcularımızın verdiği asker selamının yankıları devam ediyor...
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Son olarak Belçika Futbol Federasyonu, asker selamı vermelerinden ötürü çoğunluğu 9 yaşındaki çocuklardan oluşan alt yapı takımı BeringenTürkgücü (Turkse FC) kulübüne soruşturma açtı.
Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı ile destek veren çocukları bile hazmedemeyen Belçikalıların bu kararı şaşkınlıkla karşılandı.
Almanya'da da asker selamımız tartışmalara yol açtı.
Türk takımlarının yaptığı asker selamına soruşturma açtığını açıklayan Hessen Futbol Federasyonu (HFV), TürksporOffenbach, TürkgücüFrankfurt, TürksporWiesbaden ve VatansporBadHamburg takımları hakkında soruşturma başlattı.