GaleriFutbolCenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."
Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."
Beşiktaş'ın transfer gözdesi Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar... İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli golcü, kulübünün resmi internet sitesine konuştu. Cenk, "Everton'ın yeni transferi gibi hissediyorum. Daha önce yaptığım tüm hataları, tekrar etmeyeceğim. Artık farklıyım." dedi. İşte o sözler...
15 Kasım 2020 Pazar 10:46, Güncelleme 15.11.2020 11:14
Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."