Galeri Futbol Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."

Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."

Beşiktaş'ın transfer gözdesi Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar... İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli golcü, kulübünün resmi internet sitesine konuştu. Cenk, "Everton'ın yeni transferi gibi hissediyorum. Daha önce yaptığım tüm hataları, tekrar etmeyeceğim. Artık farklıyım." dedi. İşte o sözler...

Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar! "Yeni transfer gibi..."

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