Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı... - Fotomaç
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Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...
Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Cengiz Ünder'e flaş teklif... İşte detaylar...
9 Şubat 2019 Cumartesi, 15:24:17
Güncelleme: 15:28:26
Roma forması giyen Milli oyuncu Cengiz Ünder, Serie A'da sergilediği performans ile Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmişti.
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Arsenal, Juventus ve Bayern Münih gibi takımların Cengiz'i transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini ise 50 milyon Euro olarak belirlemişti.
Buna rağmen Cengiz'i elde tutmak isteyen Roma, milli oyuncunun 2021'de sona erecek kontratını uzatmak için harekete geçti.
Calcio Mercato, Roma'nın yıllık kazancı 1 milyon Euro civarında olan Cengiz'e bunun tam 3 katı maaş önereceğini yazdı.