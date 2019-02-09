Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı... - Fotomaç
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği başarılı performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Cengiz Ünder'e flaş teklif... İşte detaylar...

9 Şubat 2019 Cumartesi, 15:24:17 Güncelleme: 15:28:26
Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Roma forması giyen Milli oyuncu Cengiz Ünder, Serie A'da sergilediği performans ile Avrupa'nın dev takımlarının radarına girmişti.

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Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Arsenal, Juventus ve Bayern Münih gibi takımların Cengiz'i transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Roma, Cengiz Ünder'in bonservis bedelini ise 50 milyon Euro olarak belirlemişti.

Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Buna rağmen Cengiz'i elde tutmak isteyen Roma, milli oyuncunun 2021'de sona erecek kontratını uzatmak için harekete geçti.

Cengiz Ünder'e çılgın teklif! Maaşının 3 katı...

Calcio Mercato, Roma'nın yıllık kazancı 1 milyon Euro civarında olan Cengiz'e bunun tam 3 katı maaş önereceğini yazdı.

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