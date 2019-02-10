Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı! - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

Roma'nın genç yıldızı Cengiz Ünder, UEFA'nın resmi sitesine birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.
10 Şubat 2019 Pazar, 12:27:43 Güncelleme: 12:31:54
Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

Roma'da forma giyen milli gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan ekibinin Porto'yla oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından önce UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

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Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

Son 16 turunda karşılaşacakları Porto'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirten Ünder şöyle konuştu;

Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

''Son 16'ya geldik. Zor bir maç olacak ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım onları yener ve turu geçeriz.

Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

Bu sezon, geçen sezonki başarımızın da ilerisine gitmek istiyoruz. Geçen sezon çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek gücümüzü gösterdik, yine yapabiliriz''

Cengiz Ünder'den samimi Totti itirafı!

''Çocukken ikinci yarıları izleyemiyordum''

2005'te İstanbul'da oynanan finali unutamadığını belirten genç futbolcu, çocukluğunda Şampiyonlar Ligi maçlarını tamamen izleyemediğini de ekledi;

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