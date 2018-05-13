Bursaspor'da Batalla'ya müthiş veda
Bursaspor, kaptanı Pablo Martin Batalla'ya veda ediyor. Yeşil beyazlı forma ile bugüne kadar 248 maça çıkan Arjantinli oyuncuya, 249'uncu maçı olan Trabzonspor mücadelesinde Bursaspor Kulübü duygusal sürprizlere imza attı. Bursasporlu futbolcular sahaya ısınmaya çıkarken taraftarlar Batalla'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
Bursasporlu oyuncuların ısınmalarını tamamlarının ardından ise Başkan Ali Ay saha kenarına geldi. Pablo Martin Batalla için özel yaptırılan formayı Arjantinli yıldıza takdim eden Başkan Ay, daha sonra deneyimli futbolcuyu kucakladı. Her iki takım da maç seranomisine çıkarken de her iki yarı sahaya da '10' numara yazılı Batalla'nın formaları serildi.
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