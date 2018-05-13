Bursaspor'da Batalla'ya müthiş veda

Bursasporlu oyuncuların ısınmalarını tamamlarının ardından ise Başkan Ali Ay saha kenarına geldi. Pablo Martin Batalla için özel yaptırılan formayı Arjantinli yıldıza takdim eden Başkan Ay, daha sonra deneyimli futbolcuyu kucakladı. Her iki takım da maç seranomisine çıkarken de her iki yarı sahaya da '10' numara yazılı Batalla'nın formaları serildi.