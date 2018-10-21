Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
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Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!
Avrupa'nın beş büyük liginde ve Süper Lig'de son 5 sezonda bir maçta 4 ve üstü gol atan futbolcuları sizin için derledik.
21 Ekim 2018 Pazar, 15:14:00
Güncelleme: 15:20:38
Real Sociedad |Carlos Vela | 4 gol
Celta Vigo | 2013/14
GALERİ DEVAM EDİYOR
Liverpool | Luis Suárez | 4 gol
Norwich City | 2013/14
Sassuolo | Domenico Berardi | 4 gol
Milan | 2013/14
Real Madrid | Cristiano Ronaldo | 4 gol
Elche | 2014/15
Bursaspor | Fernandao | 4 gol
Kardemir Karabükspor | 2014/15