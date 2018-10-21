Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Avrupa'nın beş büyük liginde ve Süper Lig'de son 5 sezonda bir maçta 4 ve üstü gol atan futbolcuları sizin için derledik.
    21 Ekim 2018 Pazar, 15:14:00 Güncelleme: 15:20:38
    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Real Sociedad |Carlos Vela | 4 gol

    Celta Vigo | 2013/14

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    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Liverpool | Luis Suárez | 4 gol

    Norwich City | 2013/14

    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Sassuolo | Domenico Berardi | 4 gol

    Milan | 2013/14

    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Real Madrid | Cristiano Ronaldo | 4 gol

    Elche | 2014/15

    Bir maçta 4 ve üstü gol atan yıldızlar!

    Bursaspor | Fernandao | 4 gol

    Kardemir Karabükspor | 2014/15

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