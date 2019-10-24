Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Yakın zamana kadar ülke futbolunun en başarılı figürü konumundaki deneyimli futbolcu, kariyerinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor... 15 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2 buçuk yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık gelen Arda Turan için işler beklenildiği gibi gitmedi ve öyle de devam ediyor... İşte detaylar ve son dakika Arda Turan kararı...

24 Ekim 2019 Perşembe 12:17 Güncelleme: 24.10.2019 12:25
Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Bir dönem fırtınalar estiren ve ülke futbolunun yurt dışındaki sembolü haline bile gelen Arda Turan için işler yolunda gitmiyor...

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Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

32 yaşındaki oyuncu artık sahada süre almakta dahi zorlanıyor...

Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Arda bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıktı.

Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçında 66, Gençlerbirliği maçında 45 dakika forma giydi.

Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Arda, sezonun ilk karşılaşması olan BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında son 26 dakikada oyuna girdi.

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