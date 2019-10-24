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Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...
Yakın zamana kadar ülke futbolunun en başarılı figürü konumundaki deneyimli futbolcu, kariyerinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor... 15 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2 buçuk yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık gelen Arda Turan için işler beklenildiği gibi gitmedi ve öyle de devam ediyor... İşte detaylar ve son dakika Arda Turan kararı...
24 Ekim 2019 Perşembe 12:17
Güncelleme: 24.10.2019 12:25
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Bir dönem fırtınalar estiren ve ülke futbolunun yurt dışındaki sembolü haline bile gelen Arda Turan için işler yolunda gitmiyor...
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32 yaşındaki oyuncu artık sahada süre almakta dahi zorlanıyor...
Arda bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçında 66, Gençlerbirliği maçında 45 dakika forma giydi.
Arda, sezonun ilk karşılaşması olan BTC Türk Yeni Malatyaspor maçında son 26 dakikada oyuna girdi.