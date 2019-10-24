Başakşehir'den beklenen karar! Arda Turan ve sözleşme...

Yakın zamana kadar ülke futbolunun en başarılı figürü konumundaki deneyimli futbolcu, kariyerinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor... 15 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan 2 buçuk yıllığına Medipol Başakşehir'e kiralık gelen Arda Turan için işler beklenildiği gibi gitmedi ve öyle de devam ediyor... İşte detaylar ve son dakika Arda Turan kararı...