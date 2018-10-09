Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim... - Galeri - Fotomaç
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Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan 30 isim belli oldu.
9 Ekim 2018 Salı, 00:56:14
Güncelleme: 01:03:10
Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan 30 isim belli oldu. İşte o isimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...