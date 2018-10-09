Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim... - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    GALERİ

    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan 30 isim belli oldu.

    9 Ekim 2018 Salı, 00:56:14 Güncelleme: 01:03:10
    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
    • 1
    • 31
    Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    2018 Ballon d'Or ödülüne aday olan 30 isim belli oldu. İşte o isimler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
    • 2
    • 31
    Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    Harry Kane

    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
    • 3
    • 31
    Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    Kun Aguero

    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
    • 4
    • 31
    Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    İvan Rakitic

    Ballon d'Or adayları belli oldu! İşte 30 isim...
    • 5
    • 31
    Ballon dOr adayları belli oldu! İşte 30 isim...

    N'golo Kante

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