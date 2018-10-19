Avrupanın en sık gol atan futbolcuları! - Galeri - Fotomaç
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Avrupa'nın en sık gol atan futbolcuları!
Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde Dakika/gol oranı en iyi olan futbolcuları sizin için sıraladık.
19 Ekim 2018 Cuma, 14:17:54
Güncelleme: 14:22:21
30. EDEN HAZARD | Dakika: 1892 | Gol: 14 | Dakika / Gol: 135,1
GALERİ DEVAM EDİYOR
29. JAMIE VARDY | Dakika: 1862 | Gol: 14 | Dakika / Gol: 133
28. WISSAM BEN YEDDER | Dakika: 1315 | Gol: 10 | Dakika / Gol: 131,5
27. ALEXANDRE LACAZETTE | Dakika: 1301 | Gol: 10 | Dakika / Gol: 131,1
26. LUIS SUAREZ | Dakika: 2305 | Gol: 18 | Dakika / Gol: 128,1