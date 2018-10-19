Avrupanın en sık gol atan futbolcuları!

Avrupa'nın en sık gol atan futbolcuları!

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde Dakika/gol oranı en iyi olan futbolcuları sizin için sıraladık.

19 Ekim 2018 Cuma, 14:17:54 Güncelleme: 14:22:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





