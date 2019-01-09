Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. Listede 100 milyon euro'nun üzerinde 27 futbolcu yer aldı. Listede yer alan tek Türk futbolcu ise Türk futbol tarihine geçti.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:32:49 Güncelleme: 10:33:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





