Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder... - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Ocak 2019 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. Listede 100 milyon euro'nun üzerinde 27 futbolcu yer aldı. Listede yer alan tek Türk futbolcu ise Türk futbol tarihine geçti.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:32:49 Güncelleme: 10:33:12
Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A Milli takımda sergilediği performans gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda en pahalı 100 futbolcu sıralandı. İlk 20 şöyle...

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Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

20. Ousmane Dembele (Barcelona): 120 milyon euro

Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

19. Cristiano Ronaldo (Juventus): 127.2 milyon euro

Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

18. Eden Hazard (Chelsea): 129 milyon euro

Avrupanın en değerli futbolcuları belli oldu! Cengiz Ünder...

17. Paul Pogba (Manchester United): 130.3 milyon euro

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