Arsenal Cengiz Ünderin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Arsenal Cengiz Ünder'in peşinde!
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sonra bir Avrupa devinin daha teklif yaptığı iddia edildi.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 17:21:09
Güncelleme: 17:46:03
AS Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sorna bir başka Avrupa devinin daha devreye girdiği iddia edildi.
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Cengiz Ünder için Roma'ya 30 milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.
İtalyan kulübü ise Cengiz Ünder kalibresindeki bir oyuncu için 30 milyon Sterlin'in çok az olduğunu öne sürerek bu teklifi reddetti.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Arsenal'in milli futbolcumuz için ikinci bir teklif yapmaya hazırladığı haberin detayları arasında.
Geçtiğimiz sezon yapılan Aubemeyang ve Lacazette transferleri sonrasında hücum hattının en ucunu oldukça güçlendiren Arsenal'de kanat rotasyonunda nitelik eksiliği yaşanmakta.