Arsenal Cengiz Ünderin peşinde! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Arsenal Cengiz Ünder'in peşinde!

    Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sonra bir Avrupa devinin daha teklif yaptığı iddia edildi.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 17:21:09 Güncelleme: 17:46:03
    Arsenal Cengiz Ünderin peşinde!

    AS Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sorna bir başka Avrupa devinin daha devreye girdiği iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arsenal Cengiz Ünderin peşinde!

    İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Cengiz Ünder için Roma'ya 30 milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.

    Arsenal Cengiz Ünderin peşinde!

    İtalyan kulübü ise Cengiz Ünder kalibresindeki bir oyuncu için 30 milyon Sterlin'in çok az olduğunu öne sürerek bu teklifi reddetti.

    Arsenal Cengiz Ünderin peşinde!

    Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Arsenal'in milli futbolcumuz için ikinci bir teklif yapmaya hazırladığı haberin detayları arasında.

    Arsenal Cengiz Ünderin peşinde!

    Geçtiğimiz sezon yapılan Aubemeyang ve Lacazette transferleri sonrasında hücum hattının en ucunu oldukça güçlendiren Arsenal'de kanat rotasyonunda nitelik eksiliği yaşanmakta.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN