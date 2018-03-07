Altınordu'nun gençleri kadın yardımcıların işlerini yaptı
Son zamanlarda İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'daki başarılı performansı ve attığı gollerle adını sıkça duyuran Cengiz Ünder ve Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün de yetiştiği Altınordu altyapısındaki gençler, işe ilk olarak odalarından başladı.
Zaman zaman genç oyunculara bu kapsamda eğitimler verdiklerini aktaran Kayalar, "Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitimimizi buna yöneltik. Sahada göstermiş olduğumuz başarıların arkasında görünmeyen kahramanlarımız var. Onlar da tesislerde çalışan kadınlarımız. Bizler de bugün oyuncularımızdan onlara yardımcı olmalarını istedik." diye konuştu.
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