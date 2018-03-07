Altınordu'nun gençleri kadın yardımcıların işlerini yaptı

Zaman zaman genç oyunculara bu kapsamda eğitimler verdiklerini aktaran Kayalar, "Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitimimizi buna yöneltik. Sahada göstermiş olduğumuz başarıların arkasında görünmeyen kahramanlarımız var. Onlar da tesislerde çalışan kadınlarımız. Bizler de bugün oyuncularımızdan onlara yardımcı olmalarını istedik." diye konuştu.