Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, finansal olarak sorun yaşayan kulüpler bonservisi elinde olan isimlere yönelmeye başladı. Fransız basını da serbest olan en değerli 11 futbolcuyu belirledi. Listede tanıdık bir isim de var...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:37
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Türk kulüpleri, transferde mali açıdan ince eleyip sık dokuyor.

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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Özellikle 4 büyükler, ocak ayı transfer döneminde bütçesini sarsmayacak isimler için nabız yoklarken, Fransız basınından France Football, ara transferde kadroya dahil edilebilecek bonservisi elinde en değerli 11'i belirledi. İşte o liste...

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Viviano

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Zeffane

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Rolando

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