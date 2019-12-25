Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, finansal olarak sorun yaşayan kulüpler bonservisi elinde olan isimlere yönelmeye başladı. Fransız basını da serbest olan en değerli 11 futbolcuyu belirledi. Listede tanıdık bir isim de var...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)