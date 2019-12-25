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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Bedava transfer piyangosu
Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken, finansal olarak sorun yaşayan kulüpler bonservisi elinde olan isimlere yönelmeye başladı. Fransız basını da serbest olan en değerli 11 futbolcuyu belirledi. Listede tanıdık bir isim de var...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:37
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UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Türk kulüpleri, transferde mali açıdan ince eleyip sık dokuyor.
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Özellikle 4 büyükler, ocak ayı transfer döneminde bütçesini sarsmayacak isimler için nabız yoklarken, Fransız basınından France Football, ara transferde kadroya dahil edilebilecek bonservisi elinde en değerli 11'i belirledi. İşte o liste...