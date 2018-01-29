Adebayor'dan asker selamı

İşte dünyanın en önemli golcülerinden biri olan Adebayor'un attığı golün ardından verdiği asker selamıyla ilgili söylediği sözler;

Golden sonra asker selamı verdim. Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim