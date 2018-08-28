A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları) - Galeri - Fotomaç
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A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Rusya ile sahasında, 10 Eylül'de ise İsveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi muhtemel Milli Takım aday kadrosunu sizler için derledik...
28 Ağustos 2018 Salı, 14:21:57
Güncelleme: 14:32:23
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
KALECİLER
Sinan Bolat - Royal Antwerp
GALERİ DEVAM EDİYOR
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
Serkan Kırıntılı - Konyaspor
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
SAVUNMA
Caner Erkin - Beşiktaş