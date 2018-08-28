A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları) - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

    A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Rusya ile sahasında, 10 Eylül'de ise İsveç ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi muhtemel Milli Takım aday kadrosunu sizler için derledik...
    28 Ağustos 2018 Salı, 14:21:57 Güncelleme: 14:32:23
    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
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    • 32
    A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

    KALECİLER

    Sinan Bolat - Royal Antwerp

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    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
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    A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

    Harun Tekin - Bursaspor

    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
    • 3
    • 32
    A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

    Mert Günok - Başakşehir

    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
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    • 32
    A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

    Serkan Kırıntılı - Konyaspor

    A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)
    • 5
    • 32
    A Milli Takımın muhtemel kadrosu (Rusya - İsveç maçları)

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