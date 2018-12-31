5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher... - Galeri - Fotomaç
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5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...
Michael Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından tam beş yıl geçti. Bu kaza sonrası flaş bir gelişme yaşandı ve 5 yıl sonra bir ilk yaşandı.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 11:34:55
Güncelleme: 11:58:00
Michael Schumacher 5 yıl önce Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti. Yeni gelişmeler de gün yüzüne yıllar sonra bir ilk yaşandı.
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Efsane F-1 pilotunun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi.
Kazanın ardından geçen 5 yılın sonunda yeni bir gelişme gerçekleşti. Yıllar sonra Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kaza anı ve olay yerine dair ilk açıklama birinci ağızdan geldi.
Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon neler yaşandığını anlattı.
Stephane Bozon, Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi.