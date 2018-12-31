5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher... - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Michael Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından tam beş yıl geçti. Bu kaza sonrası flaş bir gelişme yaşandı ve 5 yıl sonra bir ilk yaşandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 11:34:55 Güncelleme: 11:58:00
5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Michael Schumacher 5 yıl önce Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti. Yeni gelişmeler de gün yüzüne yıllar sonra bir ilk yaşandı.

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5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Efsane F-1 pilotunun ailesi kazanın ardından Schumacher'in sağlık durumunu basınla paylaşmayı tercih etmedi.

5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Kazanın ardından geçen 5 yılın sonunda yeni bir gelişme gerçekleşti. Yıllar sonra Schumacher'in kayak yaparken geçirdiği kaza anı ve olay yerine dair ilk açıklama birinci ağızdan geldi.

5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon neler yaşandığını anlattı.

5 yıl aradan sonra ilk kez konuştu! Michael Schumacher...

Stephane Bozon, Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi.

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