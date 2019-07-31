Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak. İspanyol Marca gazetesi, Audi Cup'ta Fenerbahçe ve Real Madrid arasında oynanacak 3.lük maçını değerlendirdi. Zidane da Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu.