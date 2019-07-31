Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak. İspanyol Marca gazetesi, Audi Cup'ta Fenerbahçe ve Real Madrid arasında oynanacak 3.lük maçını değerlendirdi. Zidane da Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu.
31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Audi Cup'ta 3.lük maçında Fenerbahçe ile Real Madrid, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maç öncesi İspanya'nın Marca gazetesi, karşılaşma hakkında geniş bir değerlendirme yaptı.
Real Madrid'de son zamanlarda yaşanan kötü gidişata dikkat çeken Marca, Real Madrid'in son 21 maçta sadece 7 galibiyet alıp, 11 kez yenildiğini belirtirken Zinedine Zidane ile işlerin daha da iyi olmadığını söyledi.
ZIDANE ÇARE OLAMADI
Zidane ile bugüne dek 15 maça çıkan Real Madrid, 5 maçta kazanabilirken 7 mağlubiyet aldı.
Hazırlık maçlarında da kötü bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 7-3 yenilerek ne kadar 'formsuz' bir dönemden geçtiğini ispatlamıştı.