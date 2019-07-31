Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşacak. İspanyol Marca gazetesi, Audi Cup'ta Fenerbahçe ve Real Madrid arasında oynanacak 3.lük maçını değerlendirdi. Zidane da Fenerbahçe maçı ile ilgili konuştu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10
Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Audi Cup'ta 3.lük maçında Fenerbahçe ile Real Madrid, Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

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Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Maç öncesi İspanya'nın Marca gazetesi, karşılaşma hakkında geniş bir değerlendirme yaptı.

Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Real Madrid'de son zamanlarda yaşanan kötü gidişata dikkat çeken Marca, Real Madrid'in son 21 maçta sadece 7 galibiyet alıp, 11 kez yenildiğini belirtirken Zinedine Zidane ile işlerin daha da iyi olmadığını söyledi.

Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

ZIDANE ÇARE OLAMADI

Zidane ile bugüne dek 15 maça çıkan Real Madrid, 5 maçta kazanabilirken 7 mağlubiyet aldı.

Zidane'ın gözü Fenerbahçe'de!

Hazırlık maçlarında da kötü bir performans ortaya koyan İspanyol ekibi, Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 7-3 yenilerek ne kadar 'formsuz' bir dönemden geçtiğini ispatlamıştı.

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