Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ederken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlıyor. UEFA ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 18 milyon euroya Napoli'ye göndermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, bir diğer genç oyuncusunu da yine İtalya'ya göndermeye hazırlanıyor. İşte transferin detayları...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:29 Güncelleme: 17.07.2019 19:33
Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Yeni sezonda şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler transferde kolları sıvadı.

Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar Sayyadnamesh, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Vedat Muriç transferleriye kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, eldeki oyuncular ile ilgili kararlar almaya başladı.

Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Geçtiğimiz sezonki başarısız kadroda adeta 'Elmas' gibi parlayan Makedon yıldız adayı Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan sarı-lacivertliler Miha Zajc için de karar aşamasına geldi.

Zajc piyangosu! Fenerbahçe'ye dev teklif...

Slovak milli takımında gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Zajc için İtalyan ekibi Sampdoria talip oldu.

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