Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı.
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 09:06:42 Güncelleme: 09:08:31
    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi
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    Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

    İlk yarıda yenen 3 golden sonra ve maçın ardından olmak üzere iki kez soyunma odasına inen Başkan Ali Koç'un da pes ettiği ve artık Hollandalı'ya sabrının kalmadığı belirtildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi
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    Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

    Sarı lacivertli yönetim karşılaşma sonrasında teknik direktör Phillip Cocu'dan istifa etmesini istedi. Hollandalı çalıştırıcı maçın ardından kısa bir açıklama yaparken, basın toplantısında da soru almadan ayrıldı.

    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi
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    Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

    Cocu, taraftarlardan özür dilerken şunları söyledi: "Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Golleri çok kısa sürede yedik. İnanılmaz bir durum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü durumdayız. Berbat bir haldeyiz. Yarın (bugün) bir araya geleceğiz ve kafamızı toplayıp durumu görüşeceğiz."

    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi
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    Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

    ARAYA KORİDOR ÇEKTİLER!
    Maç sonu havalimanına gitmek için otobüse binen Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Cocu otobüste yan yana oturmadılar. İki teknik adamın da gerginliği yüzlerine yansıdı.

    Yönetim Phillip Cocu'dan istifasını istedi
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    Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

    İŞTE PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME FESIH ŞARTLARI
    Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.

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