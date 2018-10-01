Yönetim Phillip Cocudan istifasını istedi

Cocu, taraftarlardan özür dilerken şunları söyledi: "Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Golleri çok kısa sürede yedik. İnanılmaz bir durum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü durumdayız. Berbat bir haldeyiz. Yarın (bugün) bir araya geleceğiz ve kafamızı toplayıp durumu görüşeceğiz."