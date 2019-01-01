Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'e ödenecek rakam...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki grafiği ile hayal kırıklığı yaratan ve taraftarlarına müjdeli haberler vermeye hazırlanan yönetim Arsenal forması giyen Mesut Özil için düğmeye bastı.
1 Ocak 2019 Salı, 16:36:15
Güncelleme: 16:54:37
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Fenerbahçe'nin devre arası transfer listesinde Mesut Özil de olduğu ortaya çıktı. İşte gelişmeler ve transfere dair bilgiler...
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İNGİLTERE'DE MUTSUZ Yeni Asır'da yer alan habere göre; Türk asıllı Alman orta saha oyuncusunun Premier Lig ekibinde mutsuz olduğu iddiaları gündemde yer alırken Kanarya, yıldız ismi kadrosuna katıp gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.
HAFTALIK 350 BİN EURO! Yeni yılın ilk haftasında bu önemli transferi bitirmek için uğraş veren sarı lacivertlilerin, oyuncunun kazandığı haftalık 350 bin Euro'yu ödemeye hazır olduğu da konuşuluyor.
HÜCUMA TAKVİYE YOLDA Arsenal'in Liverpool ile oynadığı maçın kadrosunda yer almayan 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak transfer edilmeye çalışılacağı bildirilirken gözler İngiliz kulübünün cevabına çevrildi.
Fenerbahçe'nin Mesut transferinin hemen ardından hücum hattına takviye yapacağı gelen haberler arasında.