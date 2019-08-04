Yılın transfer çalımı! Tek telefonla Florya'dan döndü
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferi Ali Koç'un telefonu bitirdi. Galatasaray'la anlaşmak olan yıldız futbolcuyu Ali Koç'un telefonu ikna etti. Başkan, futbolcuyu arayarak, "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözleriyle ikna etti. İşte gelişmeler...
4 Ağustos 2019 Pazar 09:51
Güncelleme: 04.08.2019 10:16
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Spor Toto Süper Lig'in transferde en hareketli takımı olan Fenerbahçe duracak gibi değil.
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Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde 3 yıllık imza geldi.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde mutlu sona ulaştı.
Uzun süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcuyu Ali Koç arayarak ikna etti.
Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu, Ali Koç'un telefonunun ardından Fenerbahçe'ye imza attı. İşte detaylar...