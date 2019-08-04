Yılın transfer çalımı! Tek telefonla Florya'dan döndü

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferi Ali Koç'un telefonu bitirdi. Galatasaray'la anlaşmak olan yıldız futbolcuyu Ali Koç'un telefonu ikna etti. Başkan, futbolcuyu arayarak, "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözleriyle ikna etti. İşte gelişmeler...

4 Ağustos 2019 Pazar 09:51 Güncelleme: 04.08.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





