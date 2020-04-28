Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

Tam 7 sezon formasını giydiği PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani'ye çubukluyu giydirmeyi hedefleyen yönetim, temaslara başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano da vatandaşı olan ve birlikte Uruguay Milli Takım formasını giydikleri Cavani için devreye girdi.

