Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

Fenerbahçe yılın bombasını Edinson Cavani ile patlatmak istiyor. Sarı-lacivertli taraftarların da hayalini kurduğu dünyaca ünlü yıldız için kolları sıvayan yönetim planlarını yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı
28 Nisan 2020 Salı 06:45 Güncelleme: 28.04.2020 06:45
Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi düğmeye bastı. Bonservis bedeli ödemeden ve Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızı için de kolları sıvadı.

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Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

Tam 7 sezon formasını giydiği PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani'ye çubukluyu giydirmeyi hedefleyen yönetim, temaslara başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano da vatandaşı olan ve birlikte Uruguay Milli Takım formasını giydikleri Cavani için devreye girdi.

Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

ESKİ DOST İŞBAŞINDA
Liglerin tamamlanmasının ardından Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cavani'nin imza atacağı iddia edilen Boca Juniors, yıllık 3 milyon doları gözden çıkarmıştı.

Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

Fenerbahçe Yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcuyu, yıllık maaşını daha yüksek tutup, sözleşmesine ekleyeceği bonuslarla ikna etmeye çalışacak.

Yılın bombası Cavani! İşte Fenerbahçe'nin çılgın planı

Yakın çevresine önemli bir isimle görüşme halinde olduklarını söyleyen başkan Ali Koç; Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlatması için Lugano'dan da referans olmasını istedi.

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