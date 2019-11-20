Yıldız isim Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! 'Comolli kulübümle görüşüyor'

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan sarı-lacivertliler ocak ayı için transferde kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Fenerabahçe ile anılan yıldız futbolcu Comolli'nin kulübü ile görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

20 Kasım 2019 Çarşamba 07:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





