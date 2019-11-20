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Yıldız isim Fenerbahçe'ye transferini açıkladı! 'Comolli kulübümle görüşüyor'
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan sarı-lacivertliler ocak ayı için transferde kolları sıvamıştı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Fenerabahçe ile anılan yıldız futbolcu Comolli'nin kulübü ile görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:28
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Fenerbahçe yeni sol bekine kavuşuyor.
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Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk 11 haftayı ikinci sırada tamamlarken gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, ocak ayı için hamlelerine başladı.
Teknik direktör Ersun Yanal'n raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar transferde düğmeye bastı.
Deneyimli teknik adam yönetimden devre arasında öncelikli olarak sol bek transferinin bitirilmesini istedi.