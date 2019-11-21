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Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel futbolcu avına çıktı. Sarı-lacivertli takım için EURO 2020 elemelerini izleyip notlar alan Volkan Demirel hayran kaldığı santrforu Ersun Yanal'a iletti. Vedat Muriç ile birlikte üst düzey bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler golcü futbolcuyu listeye aldı. Fenerbahçe transfer haberleri...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:38
Güncelleme: 21.11.2019 07:38
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Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı.
Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.
Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklendi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi EURO 2020 elemelerini izleyip raporunu hazırladı.
Aratransfer dönemi öncesi listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe, gündemine yeni bir ismi aldı.