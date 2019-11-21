Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel futbolcu avına çıktı. Sarı-lacivertli takım için EURO 2020 elemelerini izleyip notlar alan Volkan Demirel hayran kaldığı santrforu Ersun Yanal'a iletti. Vedat Muriç ile birlikte üst düzey bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler golcü futbolcuyu listeye aldı. Fenerbahçe transfer haberleri...
21 Kasım 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 21.11.2019 07:38
Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı.

Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.

Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklendi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi EURO 2020 elemelerini izleyip raporunu hazırladı.

Volkan Demirel'in ilk hediyesi! Süper golcü Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe, gündemine yeni bir ismi aldı.

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