Volkan Demirel: "Arma için savaşacağız"

Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, "Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini sarfetti.

30 Ocak 2019 Çarşamba, 08:30:30 Güncelleme: 09:44:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





