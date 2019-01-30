Volkan Demirel: Arma için savaşacağız - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Volkan Demirel: "Arma için savaşacağız"

Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, "Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız" sözlerini sarfetti.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 08:30:30 Güncelleme: 09:44:05
Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

İlk yarının ardından yönetim tarafından affedilen Volkan Demirel, taraftarlara seslendi.

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Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

Sözlerine Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızın önünde çok kritik bir 3 puan aldık."

Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

"İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz bir karşılaşma çıkardık. Şimdi bunun devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.

Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak.

Volkan Demirel: Arma için savaşacağız

Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz.

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