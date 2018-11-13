Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Vitor Pereira'dan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    Shanghai SIPG ile yaşadığı deneyimi anlatan Vitor Pereira, kariyerinde verdiği yanlış kararlar olduğunu da itiraf etti.
    13 Kasım 2018 Salı, 15:33:27 Güncelleme: 15:34:25
    Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    Özellikle Fenerbahçe'de yaşadıklarından sonra 1860 Münih'e gitmesinin ardından büyük problemler yaşadığını belirten Pereira, ''Kariyerimde bazı stratejik hatalar yaptım, bunu kabul ediyorum. Bazı zorlayıcı tecrübelerim oldu."

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    Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    "Fenerbahçe'deki dönemimimden sonra Bundesliga 2'de 1860 Münih'e gitmem büyük riskti. Orada da bazı problemler yaşadım."

    Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    "Daha önce çalıştırdığım takımlarda kupalar kazanmaya alışıktım ama Almanya benim için problem oldu. Benim istediklerimle onların bana verdikleri arasında siyahla beyaz kadar fark vardı'' ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    ''BURASI HAYAL ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA REKABETÇİ BİR LİG''
    Başarılı teknik adam kariyerine Çin'de devam etmek istediğini de söylerken ''Çin Süper Ligi, hayal ettiğimden çok daha rekabetçi bir yapıya sahip. Çin'in yatırım yapacak gücü var."

    Vitor Pereiradan F.Bahçe itirafı: Büyük riskti

    "Bu nedenle takımlarda çok kaliteli isimler yer alıyor. Burada devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Shanghai'de yaşamak çok güzel'' şeklinde konuştu.

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