Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda yeni transfer Victor Moses da yer aldı..

26 Ocak 2019 Cumartesi, 14:29:14 Güncelleme: 14:53:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





