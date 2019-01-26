Victor Moses ilk antrenmanına çıktı! - Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda yeni transfer Victor Moses da yer aldı..
26 Ocak 2019 Cumartesi, 14:29:14 Güncelleme: 14:53:50
Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.

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Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!

İşte antrenmandan fotoğraflar...

Victor Moses ilk antrenmanına çıktı!
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