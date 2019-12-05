Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tura çok yaklaştığı mücadelede Vedat Muriç'in performansı ön plana çıkmıştı. Kosovalı golcünün sahalara erken dönmesinin nedeni ortaya çıktı...

5 Aralık 2019 Perşembe 09:13
Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı.

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Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Kosovalı golcü, performansıyla öne çıkan isimlerden biri olurken attığı golle iyi performansını taçlandırdı.

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

İstanbul temsilcisi karşısında ilk 11'de başlayan, bir de gol atan Vedat Muriç, beklenenden bir hafta önce hazır hale geldi.

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Vedat'ın sarı-siyahlılar karşısında ilk 11'de yer alması büyük bir sürprizdi. Kosovalı yıldızın sırrı ortaya çıktı...

Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Yapılan son kontrollerde futbolcunun büyük ölçüde iyileştiği sadece yüzde 10'luk bir risk olduğu belirtildi.

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