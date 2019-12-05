Vedat Muriç'in sırrı ortaya çıktı! Bir hafta...

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek tura çok yaklaştığı mücadelede Vedat Muriç'in performansı ön plana çıkmıştı. Kosovalı golcünün sahalara erken dönmesinin nedeni ortaya çıktı...
5 Aralık 2019 Perşembe 09:13
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriç ve Zajc'ın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek tur kapısını ardına kadar araladı.
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Kosovalı golcü, performansıyla öne çıkan isimlerden biri olurken attığı golle iyi performansını taçlandırdı.
İstanbul temsilcisi karşısında ilk 11'de başlayan, bir de gol atan Vedat Muriç, beklenenden bir hafta önce hazır hale geldi.
Vedat'ın sarı-siyahlılar karşısında ilk 11'de yer alması büyük bir sürprizdi. Kosovalı yıldızın sırrı ortaya çıktı...
Yapılan son kontrollerde futbolcunun büyük ölçüde iyileştiği sadece yüzde 10'luk bir risk olduğu belirtildi.