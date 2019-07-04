Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

4 Temmuz 2019 Perşembe 16:25 Güncelleme: 04.07.2019 16:26
Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk...

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Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Transferleri peş peşe duyuran Kanarya'da şov kaldığı yerden devam...

Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Kruse ve Emre Belözoğlu'na imza attıran Fenerbahçe, Rodrigues'i de açıklamaya hazırlanıyorken transfer halkasına bir isim daha eklendi.

Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen sarı lacivertliler, kalesinde de sıkıntılar yaşamış ve Harun Tekin takviyesi yapmıştı.

Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ancak Fenerbahçe kalesindeki inişli çıkışlı performanslar, Kanarya'yı deneyimli bir isme yönelmeye sevk etti.

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