HaberlerGaleriVe Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...
4 Temmuz 2019 Perşembe 16:25
Güncelleme: 04.07.2019 16:26
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Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de bu yıl hedef şampiyonluk...
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Transferleri peş peşe duyuran Kanarya'da şov kaldığı yerden devam...
Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar, Kruse ve Emre Belözoğlu'na imza attıran Fenerbahçe, Rodrigues'i de açıklamaya hazırlanıyorken transfer halkasına bir isim daha eklendi.
Geçtiğimiz sezonu istediği yerde bitiremeyen sarı lacivertliler, kalesinde de sıkıntılar yaşamış ve Harun Tekin takviyesi yapmıştı.
Ancak Fenerbahçe kalesindeki inişli çıkışlı performanslar, Kanarya'yı deneyimli bir isme yönelmeye sevk etti.