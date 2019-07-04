Ve Premier Lig'den Süper Lig'e... Yanal istedi Comolli bitirdi! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile güçlendiren sarı lacivertli takım, gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kaleye de üst düzey bir transfer geliyor... İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...