Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek büyük moral depoladı. Ligde ilk yarının bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de hayaller gerçek oluyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...