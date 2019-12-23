Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek büyük moral depoladı. Ligde ilk yarının bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de hayaller gerçek oluyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:26 Güncelleme: 23.12.2019 17:28
Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Süper Lig'in ilk yarısında son haftalara girilirken kulüpler ikinci devreye daha güçlü olarak girebilmek için transfer çalışmalarına başladı.

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Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Ligde ilk yarının sonuna yaklaşılırken 28 puanla 3. sırada kendine yer bulan Fenerbahçe'de, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını arttırdı.

Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere, İngiltere basınından taraftarı heyecanlandıracak bir haber geldi.

Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak olumsuz sonuçlanan Mesut Özil hayali gerçek oluyor.

Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı

Sarı-Lacivertliler, Arsenal'le köprüleri atan yıldız futbolcuyu 6 aylığına kiralamak için ciddi mesafe kat etti.

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