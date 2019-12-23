Ve hayaller gerçek oluyor! Comolli Mesut ile el sıkıştı
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerek büyük moral depoladı. Ligde ilk yarının bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de hayaller gerçek oluyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında da çok uğraş verdiği ancak gerçekleşmeyen Mesut Özil transferinde büyük yol katetti. İşte detaylar...
23 Aralık 2019 Pazartesi 16:26
Güncelleme: 23.12.2019 17:28
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Süper Lig'in ilk yarısında son haftalara girilirken kulüpler ikinci devreye daha güçlü olarak girebilmek için transfer çalışmalarına başladı.
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Ligde ilk yarının sonuna yaklaşılırken 28 puanla 3. sırada kendine yer bulan Fenerbahçe'de, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını arttırdı.
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilere, İngiltere basınından taraftarı heyecanlandıracak bir haber geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak olumsuz sonuçlanan Mesut Özil hayali gerçek oluyor.
Sarı-Lacivertliler, Arsenal'le köprüleri atan yıldız futbolcuyu 6 aylığına kiralamak için ciddi mesafe kat etti.