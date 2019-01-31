Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay... - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Ve Fenerbahçe'de transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

31 Ocak 2019 Perşembe, 21:32:14 Güncelleme: 21:36:13
Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

Yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...

İdmandan kareler...

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