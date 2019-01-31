Ve Fenerbahçede transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay... - Fotomaç
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Ve Fenerbahçe'de transferlerle ilk idman! Serdar Aziz, Tolgay...
Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
31 Ocak 2019 Perşembe, 21:32:14
Güncelleme: 21:36:13
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
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Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu Tesisleri'ne geldi.