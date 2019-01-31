Ve Fenerbahçede son uçak indi! Yeni transfer kim? Kariyer bilgileri... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ve Fenerbahçe'de son uçak indi! Yeni transfer kim? Kariyer bilgileri...
Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu. Sarı-laciverti ekip, yeni transferini bitirmek üzere İstanbul'a getirdi...
31 Ocak 2019 Perşembe, 16:20:27
Güncelleme: 17:03:21
Transfer çalışmalarını sürdürmekte olan ve son transferini de orta sahaya yapan Fenerbahçe'de yeni transfer havalimanında objektiflere pozunu da verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, transfer için Empoli ile bir miktar para artı Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertliler, Serie A ekiplerinden Empoli'de forma giyen Miha Zajc transferinde mutlu sona ulaştı.
Sloven futbolcu imza için İstanbul'a geldi. Futbolseverler ve özellikle Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Miha Zajc'a dair bilgileri araştırmaya başladı. İşte Miha Zajc'a dair bilinmeyenler...
Fenerbahçe'nin son transferi Zajc, 1994 Slovenya doğumlu. 24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta.