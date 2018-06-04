Ünlülerden Ali Koç'a tebrik mesajları
"Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde.. Evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde altyapıyla idmanlara çıktım. Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO'suydu... Gönderilme sebebimin Alex'i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim. Bu açıklamayı neden bugün yaptığıma dair soru işareti barındıranlar için; 4 yıl boyunca Fenerbahçeme ve yönetim kuruluna saygımdan sustum. Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur. Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçemizin eski başkanım Sayın Aziz Yıldırım'a bundan sonraki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın Başkanım Ali Koç'u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim..."
Kulüpler Birliği Vakfı da internet sitesinden, "Fenerbahçe Spor Kulübü'müzün bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul toplantısı sonucunda Başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u vakfımıza üye tüm kulüp başkanlarımız adına kutluyor, bu yeni dönemde Ali Koç ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz." mesajını yayınladı.
Beşiktaş Kulübü'nün de yayınladığı mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç'un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç ve yönetim kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ali Koç'u, yayınladığı "Sayın Aziz Yıldırım'a 20 yıllık görev süresince Türk futboluna vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." mesajıyla tebrik etti.
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