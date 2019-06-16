UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasıya ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzeirne üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'ye gelebilecek olası cezalar belli oldu...

16 Haziran 2019 Pazar 09:48 Güncelleme: 16.06.2019 09:48
UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasıya ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.

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UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzeirne üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı.

UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

UEFA üst kurulu, sarı lacivertlilere sunduğu şartların haziran ayı sonuna kadar yerine getirilmesini istemişti.

UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

Bu şartlar arasında Bankalar Birliği ile yapılması planlanan borç yapılandırması da bulunuyor.

UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...

UEFA KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA'nın kararı üzerine resmi bir açıklama yapmıştı.

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