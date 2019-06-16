UEFA'dan gelecek cezalar netleşti! Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasıya ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzeirne üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'ye gelebilecek olası cezalar belli oldu...
16 Haziran 2019 Pazar 09:48
Güncelleme: 16.06.2019 09:48
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Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasıya ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.
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Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzeirne üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı.
UEFA üst kurulu, sarı lacivertlilere sunduğu şartların haziran ayı sonuna kadar yerine getirilmesini istemişti.
Bu şartlar arasında Bankalar Birliği ile yapılması planlanan borç yapılandırması da bulunuyor.
UEFA KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA'nın kararı üzerine resmi bir açıklama yapmıştı.