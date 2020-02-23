Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Vedat Muriç'in son haftalarda performans olarak düştüğünü görüyoruz, siz bu maçta Vedat Muriç'ten neler bekliyorsunuz? Vedat ve Falcao'nun 11 başlayacağını düşünürsek, hangisi derbiye damga vurur?



Takım performansı düşünce normal olarak Vedat'ın da düşüş yaşaması doğal bir durum. Vedat gol atmasa da takım için mücadele eden, yıpratıcı, fizik gücü ile etkili olan bir isim. Vedat'ın performansının artması için onun üzerinden bi oyun olmalı. Özellikle kenar oyunlarında daha etkili olur. Sürpriz bir isim de maça damgasını vurabilir.