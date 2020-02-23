Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Galatasaray derbisi öncesi flaş değerlendirmelerde bulundu. Kritik maçla ilgili görüşlerini aktaran eski yıldız, sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici için de ayrı bir parantez açtı.

23 Şubat 2020 Pazar 10:48
Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Tuncay Şanlı, Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. İşte o açıklamalar...

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Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe bir anda zirveden uzaklaştı. Fenerbahçe'nin bu derbide ve kalan haftalarda şampiyon olması için ne yapması lazım?

Zirveden uzaklaştı ama makas çok dar ve böyle zamanlarda Fenerbahçe derbilerden moralli çıkıp zirveye ortak olur.

Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Vedat Muriç'in son haftalarda performans olarak düştüğünü görüyoruz, siz bu maçta Vedat Muriç'ten neler bekliyorsunuz? Vedat ve Falcao'nun 11 başlayacağını düşünürsek, hangisi derbiye damga vurur?

Takım performansı düşünce normal olarak Vedat'ın da düşüş yaşaması doğal bir durum. Vedat gol atmasa da takım için mücadele eden, yıpratıcı, fizik gücü ile etkili olan bir isim. Vedat'ın performansının artması için onun üzerinden bi oyun olmalı. Özellikle kenar oyunlarında daha etkili olur. Sürpriz bir isim de maça damgasını vurabilir.

Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

"MEHMET EKİCİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda, Fenerbahçe orta sahasında kimler olur? Size göre hangi 11 olmalı?

Bu derbide Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun oynayamayacak olmasını iki önemli eksik olarak değerlendirmeliyiz. Orta saha için Ozan Tufan yazıp etrafını doldurabilirsiniz. Bana göre eğer Mehmet Ekici fizik olarak hazırsa, oynamalı. Mehmet Ekici kesinlikle yaratıcı bir oyuncu ve sorun çözücü özelliğe sahip. Bu yüzden maçın kaderini değiştirebilir.

Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...

Unutamadığınız bir derbi anınız var mı?

Benim unutamadığım ilk geldiğim yılda kötü bir sezon geçirdik. Fakat derbide 6-0 kazandığımız maç benim için unutulmaz bir anı. Çünkü Fenerbahçe'de ilk derbimdi ve Galatasaray'a karşı tarihi bir galibiyet aldık.

Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...
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