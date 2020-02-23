Tuncay Şanlı derbi öncesi bombayı patlattı! Mehmet Ekici...
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Galatasaray derbisi öncesi flaş değerlendirmelerde bulundu. Kritik maçla ilgili görüşlerini aktaran eski yıldız, sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici için de ayrı bir parantez açtı.
Vedat Muriç'in son haftalarda performans olarak düştüğünü görüyoruz, siz bu maçta Vedat Muriç'ten neler bekliyorsunuz? Vedat ve Falcao'nun 11 başlayacağını düşünürsek, hangisi derbiye damga vurur?
Takım performansı düşünce normal olarak Vedat'ın da düşüş yaşaması doğal bir durum. Vedat gol atmasa da takım için mücadele eden, yıpratıcı, fizik gücü ile etkili olan bir isim. Vedat'ın performansının artması için onun üzerinden bi oyun olmalı. Özellikle kenar oyunlarında daha etkili olur. Sürpriz bir isim de maça damgasını vurabilir.
"MEHMET EKİCİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR"
Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda, Fenerbahçe orta sahasında kimler olur? Size göre hangi 11 olmalı?
Bu derbide Luiz Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun oynayamayacak olmasını iki önemli eksik olarak değerlendirmeliyiz. Orta saha için Ozan Tufan yazıp etrafını doldurabilirsiniz. Bana göre eğer Mehmet Ekici fizik olarak hazırsa, oynamalı. Mehmet Ekici kesinlikle yaratıcı bir oyuncu ve sorun çözücü özelliğe sahip. Bu yüzden maçın kaderini değiştirebilir.