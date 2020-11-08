GaleriFenerbahçeTümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."
Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Tümer Metin, Erol Bulut'un ilk 11 tercihini ve oyuncu değişikliklerini eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
08 Kasım 2020 Pazar 11:27, Güncelleme 08.11.2020 11:55
Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."