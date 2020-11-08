Galeri Fenerbahçe Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."

Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak liderliği Alanyaspor'a kaptırdı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Tümer Metin, Erol Bulut'un ilk 11 tercihini ve oyuncu değişikliklerini eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a şok sözler! "Samatta..."

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