Trezeguet bombası! Fenerbahçe pazarlıklara başladı
Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, ismi Galatasaray'la da anılan Mısırlı yıldız Trezeguet'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki futbolcunun kulübü Aston Villa'ya flaş bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri
4 Haziran 2020 Perşembe 06:38
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Süper Lig'de gelecek sezon hem düşük maliyetli, hem de şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Mısırlı yıldız Trezeguet'nin peşine düştü.
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Sarı-lacivertli yönetim, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 25 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu için kulübüyle resmi temaslara başladı.
KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU
Geçen yıl Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservisle Ada'nın yolunu tutan Trezeguet için kulübüne kiralama teklifinde bulunuldu.
Premier Lig'de düşme potasında yer alan Aston Villa yönetimine, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini ileten Fenerbahçe'ye ilk etapta "Bekleyin" yanıtı verildi.
17 Haziran'dan itibaren maçların yeniden başlayacağı İngiltere'de, Aston Villa yönetimi ligin seyrine göre karar verecek.