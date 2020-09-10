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Transferler bir bir açıklandı ama... Peki şimdi ne olacak? 15 futbolcu...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertliler, sezon başlamadan bu sorunu çözmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
10 Eylül 2020 Perşembe 10:31 Güncelleme: 10.09.2020 11:32
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BULUT'UN A VE B PLANI HAZIR
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Erol Bulut, limit kıskacında oynatabileceği oyunculardan kadro yapmaya çalışıyor. Son ana kadar yönetimden müjdeli haberi bekleyecek olan Bulut, A ve B planı olarak elinde iki kadro oluşturmuş durumda. Lisanslar alınırsa Rize'de A planı uygulanacak.
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