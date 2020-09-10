Transferler bir bir açıklandı ama... Peki şimdi ne olacak? 15 futbolcu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Transferler bir bir açıklandı ama... Peki şimdi ne olacak? 15 futbolcu...

Transferler bir bir açıklandı ama... Peki şimdi ne olacak? 15 futbolcu...

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini dindirmek için gözünü karartan ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler Bankalar Birliği ile yapılacak yeni yapılandırma anlaşmasına çevrildi. Harcama limiti nedeniyle 11 transfere henüz lisans çıkaramayan sarı-lacivertliler, sezon başlamadan bu sorunu çözmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
10 Eylül 2020 Perşembe 10:31 Güncelleme: 10.09.2020 11:32
Fenerbahçe'de endişeli bekleyiş! 11 yeni transfer...

Fenerbahçe'de harcama limiti ve yeni yapılandırma anlaşması konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmaması endişe yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de endişeli bekleyiş! 11 yeni transfer...

Sezonun ilk maçını Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak sarı-lacivertlilerde bu yaz yapılan 11 yeni transferin lisansı henüz çıkarılabilmiş değil.

Fenerbahçe'de endişeli bekleyiş! 11 yeni transfer...

OZAN, DIRAR VE TOLGA DA OYNAMAYABİLİR!
Fenerbahçe gün içerisinde limitini artıramazsa geçen sezon kadrosunda olmasına rağmen Nabil Dirar, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Allahyar'ı da yeni sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Rizespor maçında oynatamayacak.

Fenerbahçe'de endişeli bekleyiş! 11 yeni transfer...

BULUT'UN A VE B PLANI HAZIR
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Erol Bulut, limit kıskacında oynatabileceği oyunculardan kadro yapmaya çalışıyor. Son ana kadar yönetimden müjdeli haberi bekleyecek olan Bulut, A ve B planı olarak elinde iki kadro oluşturmuş durumda. Lisanslar alınırsa Rize'de A planı uygulanacak.

Fenerbahçe'de endişeli bekleyiş! 11 yeni transfer...

İşte Erol Bulut'un A planına göre sahaya süreceği 11: Altay, Caner, Lemos, Zanka, Gökhan, Gustavo, Ozan, Thiam, Deniz, Sinan, Frey.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA