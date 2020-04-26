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Transferi İsrail basını yazdı! 'Fenerbahçe Omer Atzili'ye teklif yaptı'

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle uğradığı mali zararı kısa süre içerisinde kapatmak isteyen ve yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, daha ucuz ve yetenekli isimlere göz dikti. İsrail basını, Fenerbahçe için yazdığı transfer haberinde Maccabi Tel Aviv forması giyen yıldız futbolcu için "Fenerbahçe, haftasonu teklif yaptı" başladığını attı! İşte yaşanan transfer gelişmesi ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

26 Nisan 2020 Pazar 11:05 Güncelleme: 26.04.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





