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Transferi İsrail basını yazdı! 'Fenerbahçe Omer Atzili'ye teklif yaptı'
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle uğradığı mali zararı kısa süre içerisinde kapatmak isteyen ve yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, daha ucuz ve yetenekli isimlere göz dikti. İsrail basını, Fenerbahçe için yazdığı transfer haberinde Maccabi Tel Aviv forması giyen yıldız futbolcu için "Fenerbahçe, haftasonu teklif yaptı" başladığını attı! İşte yaşanan transfer gelişmesi ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Nisan 2020 Pazar 11:05
Güncelleme: 26.04.2020 11:37
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer girişimi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına şimdiden başlayan Kanarya, taraftarının beklemediği ancak büyük yeteneklere sahip olan bir isimle temasa geçti.
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Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler öncelikle teknik direktör konusunu çözmek istiyordu.
Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Marc Wilmots, Giampaolo gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, bir yandan teknik direktörler için anlaşma zemini hazırlarken, diğer yandan da kadro yapılandırmasını tamamlamak istiyor.
Bu bağlamda Kanarya, geçmiş yıllarda yaptığı gibi yıldızlara para yağdırmayacak. Özellikle corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali zarara uğrayan Fenerbahçe, gelir dengesine uygun ve kısa sürede takıma katkı sağlayabilecek isimlere yöneliyor.
Fenerbahçeli kurmayların ve scout ekiplerinin özellikle takip ettiği isimler Orta Doğu ve Afrika'da kendi takımlarının yıldızları konumunda bulunuyor.