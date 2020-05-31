Transfer gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ederken, bir yandan da takımdaki mevcut isimlerle ilgili kararlar alınıyor. İki ezeli rakibin de kadrosunda düşünmediği Alper Potuk ve Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte o takas ve transfer gelişmesinin detayları...
31 Mayıs 2020 Pazar 10:37
Güncelleme: 31.05.2020 10:37
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği iki ismin transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'de Alper Potuk, 2022'de sona erecek sözleşmesinde; %40 indirime gidip sarı-lacivertli camianın gözüne girse de teknik heyetin gözüne girememişti.
Teknik heyetin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için yönetim de 'kendine kulüp bul' mesajı göndermişti.
Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Alper Potuk ile yollar ayrılıyor...
Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak.