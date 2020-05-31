Haberler Galeri Transfer gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Transfer gerçekleşiyor! Mbaye Diagne ve Alper Potuk...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam ederken, bir yandan da takımdaki mevcut isimlerle ilgili kararlar alınıyor. İki ezeli rakibin de kadrosunda düşünmediği Alper Potuk ve Mbaye Diagne ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte o takas ve transfer gelişmesinin detayları...

31 Mayıs 2020 Pazar 10:37 Güncelleme: 31.05.2020 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





