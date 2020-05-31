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Transfer bombasını yazdılar! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dev savaşı
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler, yaşadığı mali problemler nedeniyle transferde önceliğini bonservissiz ya da düşük ücretli yıldızlara çevirmişti. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor için Yunan basınında önemli bir transfer gelişmesi kaleme alındı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
31 Mayıs 2020 Pazar 11:49
Güncelleme: 31.05.2020 12:10
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran itibariyle yeniden başlayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.
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Bu süre zarfında kulüpler, gerek yayıncı kuruluştan, gerekse biletlerden kazandığı gelirlerden yoksun duruma gelmişti.
Mali olarak büyük kayıp yaşayan Süper Lig kulüpleri, transferde önceliğini bonservissiz ya da düşük bütçeli isimlere vermişti.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, yıldız futbolcu için devrede olduğu ifade edildi.
Yunanistan'da yayın yapan sportdog.gr adlı internet sitesi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündemine aldığı ismi duyurdu! Bu isim Lorenzo Melgarejo.