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Transfer bombasını yazdılar! Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dev savaşı

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler, yaşadığı mali problemler nedeniyle transferde önceliğini bonservissiz ya da düşük ücretli yıldızlara çevirmişti. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe ve Trabzonspor için Yunan basınında önemli bir transfer gelişmesi kaleme alındı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

31 Mayıs 2020 Pazar 11:49 Güncelleme: 31.05.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





